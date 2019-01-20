Elazığ'da Uyuşturucuyla Mücadele
32 dakika önce
Elazığ'da bin 863 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.
Elazığ
'da bin 863 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkıyatının önlenmesine yönelik il genelindeki umuma açık yerlerde uygulama yaptı.
Uygulama sırasında şüpheli hareketlerde bulunan E.K'nin yapılan üst aramasında bin 863 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:18 Kaynak: AA
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