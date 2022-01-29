Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele: 2 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, şüphelendiği bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 1 parça halinde 113 gr Metamfetamin maddesi, ele geçirildi. Araç içerisindeki M.Ö. ve M.H.Y. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ