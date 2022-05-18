Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor

18.05.2022 15:11
Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürüyor.

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Son günlerde yapılan operasyonlarda farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı, 22 şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Kullanma' suçundan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son günlerde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanıldığı belirlenen birçok adrese operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan arandığı tespitiyle yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, birçoğu uyuşturucu madde kullandığı esnada olmak üzere toplam 22 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Operasyonlarda ise 12 gram esrar, 7 gram eroin, 1,04 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor
Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor - Son Dakika
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