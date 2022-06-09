Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları: 2 tutuklama

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele ile yaptığı çalışmada, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kent genelinde aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Malatya yolu üzerinde gerçekleştirilen uygulama esnasında durdurulan bir yolcu otobüsünde ekipler, H.M.'nin (27) hareketlerinden şüphelendi. Şahsın yapılan üst aramasında 38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamete gerçekleştirilen operasyonda şüpheli D.G. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramasında ise 10 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Her iki konu ile ilgili olarak, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ