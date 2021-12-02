Vagonların bağlantı kancasını çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da tren vagonlarında bağlantı kancası çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tren istasyonunda park halindeki vagonlarda 19 bağlantı kancasının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 zanlıyı operasyonla yakaladı.
Çalınan malzemeler Devlet Demiryolları yetkilerine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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