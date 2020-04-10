Elazığ'da Vali Oktay'ın cezasını iptal ettiği hurdacı: "Bundan sonra dışarı çıkmayacağım" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Vali Oktay'ın cezasını iptal ettiği hurdacı: 'Bundan sonra dışarı çıkmayacağım' - Son Dakika

Elazığ'da Vali Oktay'ın cezasını iptal ettiği hurdacı: "Bundan sonra dışarı çıkmayacağım"

6 saat önce

Elazığ'da Vali Oktay'ın cezasını iptal ettiği hurdacı: "Bundan sonra dışarı çıkmayacağım" Vali Çetin Oktay Kaldırım telefonda görüştüğü Aytekin Köse'den, hem çocuklarını dışarı çıkarmaması hem de kendisinin evde kalarak kamu görevlilerine yardımcı olmasını istedi 3 bin 150 TL'lik korona...

Elazığ'da Vali Oktay'ın cezasını iptal ettiği hurdacı: "Bundan sonra dışarı çıkmayacağım"

Vali Çetin Oktay Kaldırım telefonda görüştüğü Aytekin Köse'den, hem çocuklarını dışarı çıkarmaması hem de kendisinin evde kalarak kamu görevlilerine yardımcı olmasını istedi

3 bin 150 TL'lik korona tedbirleri cezası iptal edilen hurdacının, 2 456 TL'lik trafik para cezası da ödenerek makbuzu kendisine ulaştırıldı

ELAZIĞ - Yasak olmasına rağmen hurda ve geri dönüşüm malzemesi topladığı için 3 bin 150 TL'si "koronavirüs" tedbirlerini ihlalden toplam 5 bin 600 TL'lik ceza kesilen 36 yaşındaki Aytekin Köse, cezasını iptal eden Vali Çetin Oktay Kaldırım'la telefonla görüşerek teşekkür etti. Kendisinin yasaktan haberi olmadığını, polisinde görevini yaptığını belirten Köse, bundan sonra hem çocuklarını dışarı çıkmayacağını, hemde kendisinin çıkmayacağını söyledi.

Olay, 2 gün öce Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Kentte Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla hurda, geri dönüşüm malzemelerinin toplanması yasaklandı. Bu kapsamda şehir içinde olduğu gibi yollarda da uygulama yapan polis, Güney Çevre Yolu'nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren Aytekin Köse'yi fark edip durdurdu. Ekipler, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5'inci maddesi gereği korona virüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmesini sağladı. Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen şahsın cezası ise durumdan haberdar olan Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından iptal edildi. Köse'ye kesilen cezanın ödenmiş makbuzu da ulaştırılırken, korona virüs tedbirleri kapsamındaki 3 bin 150 TL'lik tutanağında iptalinin sağlandığı aktarıldı.

Vali Kaldırım,"Dışarı çıkmayarak, görevlilerimize yardımcı olacağız"

Cezasının ödenen 3 çocuk babası 36 yaşındaki Aytekin Köse, bugün Vali Çetin Oktay Kaldırım ile telefonla görüştü.

Vali Kaldırım telefonda görüştüğü Köse'ye," Polisimiz, jandarmamız, salgınla mücadele kapsamında canla başla çalışıyor. Malum 18 yaş altına da yasak getirildi. Onların sağlığı için dışarı çıkmamaları için, bu salgının daha çok yaygınlaşmaması için inşallah sizde dikkat edeceksiniz. Hem çocuklarınız dışarı çıkmayacak, hemde kamu görevlilerimize yardımcı olacağız. Onlar canla başla çalışıyor, sende evde kalıyorsun değil mi. Dikkat edelim. Herkese yardımcı olalım, bizde size yardımcı olacağız"ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra dışarı çıkmayacağım"

Sepetli motoru ile hurdaya çıktığını ifade eden Aytekin Köse, "Hurdanın yasak olduğundan benim haberim yoktu. Mecburen hurdaya çıktım polis memurları beni tuttu ama onlar da görevlerini yaptılar. Benim cezam Elazığ Valisi tarafından ödendi. Allah razı olsun. Her türlü yardımı yapacaklarını söylediler.Cezamın ödenmesinden dolayı çok mutluyum. 5-6 bin TL ceza vardı valimiz hepsini iptal ettirdi. Valimizin çağrısıyla bundan sonra dışarı çıkmayacağım çocuklarımı da bırakmayacağım. Sağ olsunlar bize bakıyorlar. Devletimizden Allah razı olsun her ihtiyacımızı karşılıyorlar"dedi.

Elazığ'da Vali Oktay'ın cezasını iptal ettiği hurdacı: Bundan sonra dışarı çıkmayacağım

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:53 Kaynak: İHA

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