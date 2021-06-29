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Elazığ'da valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika

Elazığ'da valiliğinden deprem açıklaması

29.06.2021 08:25
Elazığ'da valiliğinden deprem açıklaması, System.String[]

Elazığ meydana gelen 4.3 büyüklüğünde ki depremle ilgili açıklama yapan valilik, her hangi bir ihbar ve bildirimin yapılmadığını, tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Elazığ meydana gelen 4.3 büyüklüğünde ki depremle ilgili açıklama yapan valilik, her hangi bir ihbar ve bildirimin yapılmadığını, tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06: 41 sıralarında Maden ilçesi merkez üssü olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7.15 kilometre olarak bildirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Maden ilçemizde saat 06.41'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle her hangi bir ihbar ve bildirim yapılmamış olup, tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Öte yandan depremin ilçeye komşu Diyarbakır'da da hissedildiği belirtildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da valiliğinden deprem açıklaması

Deprem, Elazığ, Maden, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika


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