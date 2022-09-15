Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor - Son Dakika
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Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

15.09.2022 16:26
Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor

Elazığ'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvurmak için banka önlerinde yoğunluk oluşturdu.

Elazığ'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvurmak için banka önlerinde yoğunluk oluşturdu.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak nitelenen projenin ikinci gününde vatandaşlar, hazırladıkları evrakları teslim etmek için banka önlerinde sıra bekledi.

Başvuru için bekleyen Yusuf Koşan, AA muhabirine, devletin sağladığı bu imkandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kendisine de kurada ev çıkmasını temenni ettiğini dile getiren Koşan, "Devletimiz böyle güzel bir proje başlattı. Biz de başvuruda bulunmak için sırada bekliyoruz. İnşallah bize de çıkar ve ev sahibi oluruz. İhtiyacı olanlar için çok faydalı proje." diye konuştu.

Metin Doğan ise ev alma imkanı olmayanlar için bu projenin bir fırsat olduğunu aktardı.

Doğan, "Başvuru yaptım. Ev çıkarsa çok memnun olurum. Bundan sonrası şans." ifadesini kullandı.

Elazığ'da proje kapsamında 1651 konut inşa edilecek.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da sosyal konut projesi için başvurular devam ediyor - Son Dakika
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