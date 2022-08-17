Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi

Akaryakıta hem indirim hem de zam geliyor! Biri 24 lirayı aşacak, diğeri 20 liraya düşecek

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alo 174 Gıda Hattına yapılan şikayet üzerine harekete geçti. Kentte bulunan bir depoda, kolluk kuvvetleri ve gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde kokuşmuş kemikli et ile bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal yan ürünlere rastlandı.

İŞLEM YAPILDI

Kokusu tüm mahalleye hakim olan, bozulmuş, kokuşmuş nereden temin edildiği belli olmayan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken işletme hakkında 5996 sayılı kanun çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

İşte mide bulandıran o görüntüler;