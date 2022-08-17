Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi

17.08.2022 14:53

Elazığ'da vatandaşların kötü koku ihbarı sonucu bir depoya baskın yapıldı. Mide bulandıran bir görüntüyle karşılaşılan depodan kemikli et ve bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal ürünler çıktı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alo 174 Gıda Hattına yapılan şikayet üzerine harekete geçti. Kentte bulunan bir depoda, kolluk kuvvetleri ve gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde kokuşmuş kemikli et ile bağırsak, kalp gibi iç organlardan oluşan hayvansal yan ürünlere rastlandı.

İŞLEM YAPILDI

Kokusu tüm mahalleye hakim olan, bozulmuş, kokuşmuş nereden temin edildiği belli olmayan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken işletme hakkında 5996 sayılı kanun çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

İşte mide bulandıran o görüntüler;

Kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar ihbar etti, depodan çürümüş et çıktı
Kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar ihbar etti, depodan çürümüş et çıktı
Kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar ihbar etti, depodan çürümüş et çıktı
YORUMLAR
500
Elazığ'da ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi Elazığ'da ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi Kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar ihbar etti, depodan çürümüş et çıktı Kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar ihbar etti, depodan çürümüş et çıktı
Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 16:34:55. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement