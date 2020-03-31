Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 13 bin 517 talebi karşıladı - Son Dakika

Elazığ Valiliği koordinesinde evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" bugüne kadar 13 bin 517 ailenin ihtiyacını karşıladı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkmalarının yasaklanmasından ardından ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da "Vefa Sosyal Destek Grubu" kurularak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Valilik koordinesinde kurulan polis, jandarma, zabıta, Kızılay, Afad, sağlık ve bir çok kurumun yer aldığı grup ilk günden itibaren bugün kadar 13 bin 517 ailenin talebini yerine getirdi. Aileler için alış veriş yapan, maaş çeken ekipler aynı zamanda ihtiyaç sahibi olarak belirlenen kişilere de hazırlanan destek paketlerini ulaştırarak vatandaşların kimseye muhtaç olmaması için özenle çalışma yaptığı aktarıldı.



Bugüne kadar binlerce talebi yerine getiren grubun, 112,155 ve 156'ya iletilen her isteği özenle yerine getirmek için çalışmasını sahada sürdürdüğü kaydedildi. - ELAZIĞ