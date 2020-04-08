Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların talepleri karşılanıyor.

Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, 112, 155 ve 156 destek hatlarına gelen çağrılar doğrultusunda riskli grupta yer aldıkları için evden çıkmaları kısıtlanan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyor.

Jandarma, AFAD, Kızılay, UMKE ve polis ekipleri bugüne kadar kent merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşlardan destek hatlarına gelen 44 bin 388 yardım talebinden 44 bin 181'ini karşıladı.



Ayrıca ekipler, taleplerini karşıladıkları bireylerin ateşlerini de ölçüyor.

Ekipler, kentin en ücra köşesindeki vatandaşların dahi talebini karşılamak için özveri ile çalışma yürütüyor.