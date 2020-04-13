Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 58 bin 500 aileye ulaştı - Son Dakika

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Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 58 bin 500 aileye ulaştı
6 saat önce
Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu şuana kadar 58 bin 589 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdi.
Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu şuana kadar 58 bin 589 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Jandarma, Polis, AFAD, Kızılay, UMKE, Zabıta ve diğer kurumlardan oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ise sahada evlerinden çıkması kısıtlanan ailelerin yardımına koşuyor. Şuana kadar 112, 155 ve 156 hatlarına kent merkezi, ilçeler ve köylerden 59 bin 45 kişinin talepte bulunduğu bunlardan 58 bin 589'unun karşılandığı belirtildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:18 Kaynak: İHA
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