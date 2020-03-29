Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 7 bin 701 aileye hizmet verildi.

Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grubu, 112, 155 ve 156 destek hatlarına gelen çağrıları ivedilikle değerlendirerek yardım talebinde bulunan yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında riskli grupta bulundukları için evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son 5 günde 7 bin 701 ailenin ihtiyaçları karşılandı.



Ekipler, destek hatlarına gelen çağrılar doğrultusunda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı bireylerin ilaç, gıda, alışveriş ve bankamatikten maaşlarının çekilmesi gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.