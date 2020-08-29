Elazığ'da "Ver Elini Kardeşim" projesi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunca (UNICEF) hazırlanan "Ver Elini Kardeşim" projesi kapsamında Elazığ'da Suriyeli gençlerin evlerini ziyaret ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezinden bir ekip, Suriyeli gençlerin evlerini gezerek yürütülen projeleri anlattı.

Suriyeli gençlerin sosyal uyumlarını sağlamak amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde Elazığ Gençlik Merkezi üyeleri, Suriyeli gençlerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler verildikten sonra Tarihi Harput Mahallesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak uçurtma uçurulup, boyama, çocuk oyunları, yapboz, voleybol gibi oyunlar oynandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, hazırladıkları projelerle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çalışmalarını öncelikle dezavantajlı bölgelerde yaptıklarını kaydeden Eren, "Yapılan etkinliklerde dezavantajlı çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizlerini çok mutlu ediyor." dedi.