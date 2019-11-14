Son Dakika Haberleri: Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suç üstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suç üstü yakalandı

Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suç üstü yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da yazlık villalara girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli Jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suç üstü yakalandı, System.String[]

Elazığ'da yazlık villalara girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli Jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölardı Köyünde bulunan yazlık villalarda belirli aralıklarla hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, çalışma yaptı. Ekipler, çalışması sırasında belirlediği 2 şüpheliyi aynı yerde hırsızlık yaparken suç üstü yakaladı.


Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler Y.Y. ve Ö.D. nitelikte hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
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