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Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
6 saat önce
Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandıELAZIĞ - Elazığ'da yazlık villalara girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:22 Kaynak: İHA
Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
ELAZIĞ - Elazığ'da yazlık villalara girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölardı Köyü'nde bulunan yazlık villalarda belirli aralıklarla hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, çalışma yaptı. Ekipler, çalışması sırasında belirlediği 2 şüpheliyi aynı yerde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler Y.Y. ve Ö.D. nitelikte hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.
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