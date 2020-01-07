Elazığ'da vinçte intihar girişimini itfaiye ekipleri önledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da vinçte intihar girişimini itfaiye ekipleri önledi - Son Dakika

Elazığ'da vinçte intihar girişimini itfaiye ekipleri önledi

6 saat önce

Elazığ'da bir kişi çıktığı vinçte intihar girişiminde bulundu, itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı.

Elazığ'da vinçte intihar girişimini itfaiye ekipleri önledi, System.String[]

Elazığ'da bir kişi çıktığı vinçte intihar girişiminde bulundu, itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı.


Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde bulunan bir inşaatta kurulan vinçte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y., arazisiyle ilgili yaşadığı bir sorun nedeniyle vinç üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri merdivenli araçla, intihar girişiminde bulunan şahsın yanına çıktı. Ekiplerin görüştüğü şahsı, itfaiye personeli yakalayarak, sepete aldı. Aşağı indirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansla kontrol amaçlı Fırat Üniversitesi Hastanesine Kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - ELAZIĞ

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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