Elazığ'da Yaban Hayvanları İçin 10 Ton Yem
44 dakika önce
ELAZIĞ'da, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı.
ELAZIĞ'da, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Elazığ
Şubesi ekiplerince yaban hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı. Ekipler, kentteki çeşitli bölgelerde bulunan avlaklara saman ve buğday bıraktı. Yaban
hayvanlarının bulunduğu yerlere, şu ana kadar 10 ton yem bırakıldığı belirtildi.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:02 Kaynak: DHA
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