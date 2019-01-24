Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yaban Hayvanları İçin 10 Ton Yem

Elazığ'da Yaban Hayvanları İçin 10 Ton Yem

44 dakika önce

ELAZIĞ'da, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı.

Elazığ'da Yaban Hayvanları İçin 10 Ton Yem, System.String[]
ELAZIĞ'da, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi ekiplerince yaban hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı. Ekipler, kentteki çeşitli bölgelerde bulunan avlaklara saman ve buğday bıraktı. Yaban hayvanlarının bulunduğu yerlere, şu ana kadar 10 ton yem bırakıldığı belirtildi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:02 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, Yaban, Güncel
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