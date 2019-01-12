Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Elazığ'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

1 saat önce

ELAZIĞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle yaban hayvanları için 1 ton kuru yem ile 3 ton 350 kilo buğdayı doğaya bıraktı.

Elazığ'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
ELAZIĞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle yaban hayvanları için 1 ton kuru yem ile 3 ton 350 kilo buğdayı doğaya bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, yaban hayvanlarının kış aylarında beslenmeleri amacıyla doğaya yem bıraktı. Ekipler, yaban hayvanlarının kış şartlarından etkilenmemesi için merkez ve ilçelerde yaban hayvanlarının uğrak noktaları olan yerlere 1 ton kuru yem ile 3 ton 350 kilo buğday bıraktı.

Yemleme çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:24 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, Güncel
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