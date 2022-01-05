ELAZIĞ'DA YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI - Son Dakika

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, karla kaplı dağ ve ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Bölge Müdürlüğü ekipleri, Arıcak ve Palu ilçelerinde karla kaplı dağ ve ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya buğday, yonca ve samandan oluşan yem bıraktı. Ekipler, kış boyunca doğaya yem bırakmaya devam edecek.