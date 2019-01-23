Elazığ'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
1 saat önce
Elazığ'da, olumsuz hava şartlarından dolayı doğada yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.
Elazığ
'da, olumsuz hava şartlarından dolayı doğada yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda Şube Müdürü Hüseyin Çelik
'in katılımıyla ekipler önceden belirlenen sahalara yaban keçileri için yem, kuşlar için de buğday bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:22 Kaynak: AA
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