Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Elazığ'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

1 saat önce

Elazığ'da, olumsuz hava şartlarından dolayı doğada yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Elazığ'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği, System.String[]
Elazığ'da, olumsuz hava şartlarından dolayı doğada yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.


Bu kapsamda Şube Müdürü Hüseyin Çelik'in katılımıyla ekipler önceden belirlenen sahalara yaban keçileri için yem, kuşlar için de buğday bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:22 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, Güncel
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