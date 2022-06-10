Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi

10.06.2022 11:51

Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi Elazığ'da sürü halinde yaban keçileri görüntülendi.

Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da sürü halinde yaban keçileri görüntülendi.

Elazığ'da koruma altında olan yaban keçileri sürü halinde kırsal alanlarda ve dağlık bölgelerde görünmeye başladı. Kentte rakımın yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez sürü halinde görüldü. Yaban keçi sürüsü yeni yeşeren alanlarda otladıktan sonra gözden kayboldu.

Yaban keçisi sürüsü ise cep telefonu ile kaydedildi.

Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi
Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi
Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi
Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi

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Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da yaban keçi sürüsü görüntülendi - Son Dakika
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