Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yaban Keçileri İçin Yem Bırakıldı

Elazığ'da Yaban Keçileri İçin Yem Bırakıldı

7 dakika önce

Elazığ'da yaban keçileri ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Elazığ'da Yaban Keçileri İçin Yem Bırakıldı, System.String[]
Elazığ'da yaban keçileri ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı. Kent genelinde bir çok noktaya şuana kadar 10 ton civarında yem bırakıldığı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi ekipleri tarafından, karla kaplı dağlarda yaban hayvanlarının aç kalmaması için belirlenen avlaklara saman ve buğday bırakıldı. DKMP Elazığ Şube Müdürü Hüseyin Çelik'te ekiplerle giderek yem bırakmaya katıldı. Çelik, yaban keçileri için sırtına aldığı saman balyasını daha önce belirlenen noktaya bıraktı.Ekipler tarafından şuana kadar 10 ton civarında saman ve buğdayın dağ keçilerinin zaman zaman görüldüğü noktalara bıraktığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada,"Soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani hayvanların aç kalmaması için daha önce belirlenen avlaklara yaban keçileri için yem ve kuşlar için ise buğday bırakıldı"denildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor

Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu İETT Otobüsünde Yüksek Sesli Müzik Tartışması: Hepinizi Doğrayacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:01:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yaban Keçileri İçin Yem Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]