Elazığ'da Yaban Keçileri İçin Yem Bırakıldı

Elazığ'da yaban keçileri ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Elazığ'da yaban keçileri ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı. Kent genelinde bir çok noktaya şuana kadar 10 ton civarında yem bırakıldığı öğrenildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi ekipleri tarafından, karla kaplı dağlarda yaban hayvanlarının aç kalmaması için belirlenen avlaklara saman ve buğday bırakıldı. DKMP Elazığ Şube Müdürü Hüseyin Çelik'te ekiplerle giderek yem bırakmaya katıldı. Çelik, yaban keçileri için sırtına aldığı saman balyasını daha önce belirlenen noktaya bıraktı.Ekipler tarafından şuana kadar 10 ton civarında saman ve buğdayın dağ keçilerinin zaman zaman görüldüğü noktalara bıraktığı bildirildi.



Kurumdan yapılan açıklamada,"Soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani hayvanların aç kalmaması için daha önce belirlenen avlaklara yaban keçileri için yem ve kuşlar için ise buğday bırakıldı"denildi. - ELAZIĞ

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