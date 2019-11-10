Elazığ'da yabancı öğrenciler, okul bahçesini geleneksel oyunlar için hazırladı

Elazığ'da eğitim gören yabancı üniversite öğrencileri, çocukların geleneksel oyunlar oynaması için okul bahçesinde çalışma yaptı.

Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyan yabancı öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Goncalar Solmasın Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Haydi Oyun Oynayalım" projesine destek verdi. Öğrenciler, Şehit Öğretmen Nadir Ozan İlkokulunun bahçesinde çocukların geleneksel oyunları oynayabileceği çizgileri hazırladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, projeyi şimdiye kadar 13 okulda uyguladıklarını belirterek, "Amacımız çocukların birlikte oyun oynamasını, ekip ruhunu geliştirmelerini sağlamak." dedi.

Projeye bugün yabancı öğrencilerin de destek verdiğini anlatan Gürtürk, "Okul boyama işini Afrika ülkelerinden okumak için gelen yabancı öğrencilerimiz yaptı. Burada bir farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Onlar da burada öğrendikleri geleneksel oyunları, gittiklerinde ülkelerinde de uygulayacak." diye konuştu.

Dernek Başkanı Hacı Ormanoğlu da "Bugün hangi iyiliği yaptın." sloganıyla yola çıktıklarını dile getirdi.

Çocukların oyunla mutlu olduğunu belirten Ormanoğlu, "Afrika ülkelerinden gelen gençlerimiz şu anda çocuklarımız için çalışıyor." dedi.

Gana'dan İbrahim Mohammed, sosyal sorumluluk projesi kapsamında projeye dahil olduğunu kaydederek, "Çocuklar oynasın diye boyama yaptık. Biz de eğlendik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar çok mutlu olacak." ifadelerini kullandı.

Burkina Faso'dan gelen Abdul Bhassit de çocukları çok sevdiğini, onların eğlenmesi için okul bahçesinde çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Nijerya'dan Osman Dahiru ise çocukların mutlu olması için projeye katıldığını kaydetti.