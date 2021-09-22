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Elazığ'da yabancı uyruklular da Kovid-19'a karşı aşılanıyor - Son Dakika

Elazığ'da yabancı uyruklular da Kovid-19'a karşı aşılanıyor

22.09.2021 11:05
Elazığ'da yabancı uyruklular da Kovid-19'a karşı aşılanıyor, System.String[]

Elazığ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yabancı uyruklulara da aşı uygulanıyor.

Elazığ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yabancı uyruklulara da aşı uygulanıyor.

Salgınla mücadele için ilk günden beri özverili çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, toplumsal bağışıklığın sağlanması için başlatılan aşı seferberliğinde de fedakarca görev yapıyor.

Kentte aşı hakkı tanımlanan her bireye ulaşma hedefiyle çalışan ekipler, Elazığ'da yaşayan ya da üniversite öğrenimi gören Suriyeliler ile Afganlarla da iletişim kuruyor.

Aşı konusunda tereddüt yaşayanları bilgilendiren sağlık ekipleri, ikna ettikleri Suriye ve Afganistan uyruklulara Göçmen Sağlığı Merkezinde aşı yapıyor.

Merkezde görevli ebe Rasime Çetinkaya, AA muhabirine, Elazığ'da aşılama oranını artırmak için seferberlik halinde çalıştıklarını söyledi.

Aşı hakkı tanımlananları arayıp görüşmeler yaptıklarını, onları merkeze davet ettiklerini dile getiren Çetinkaya, "Onları ikna ediyoruz, aşılarını yapıyoruz. Sonuç olarak onlarla yaşıyoruz. Toplumsal bağışıklığı sağlamak için yabancı uyruklu insanların da bağışıklığının sağlanması lazım. Bunun için çaba gösteriyoruz." dedi.

"Aşı olmayan herkesi davet ediyoruz"

Merkezde görev yapan Suriyeli doktor İslam Gorbal da yabancı uyruklulara sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşı olunması gerektiğine işaret eden Gorbal, "İkna edemediklerimizi merkezimize çağırıyoruz, burada ikna ediyoruz. Aşı çok önemli. Herkesin aşı olması gerekiyor. Aşı olmayanların bize ulaşıp aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Her zaman buradayız. Aşı olmayan herkesi davet ediyoruz. Salgından kurtulmanın tek çözümü aşı." diye konuştu.

Sağlık görevlisi Abdulaziz İmiş, ekip halinde kentin her köşesine giderek aşı uyguladıklarını söyledi.

"Aşı yaptığımız vatandaşlardan güzel dönüşler almaya başladık. Elazığ'da vaka sayısını düşürmek için çalışıyoruz. Elazığ'a mavi yakışır. Aşı yaptırmadan hastalığın önüne geçemeyiz." diyen İmiş, vatandaşlardan bu konuda destek beklediklerini kaydetti.

"Başka bir ülke olsaydı bize bu imkanları sağlamazdı"

Aşı uygulanan Suriye uyruklu Selim Alsahvar, 6 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini, kendilerine sunulan hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.

Alsahvar, "Allah Türkiye'den razı olsun, bizi hiç yalnız bırakmadı. Salgında aşının önemli olduğunu söylediler. Bizi arayıp çağırdılar, aşımızı yaptık. Başka bir ülke olsaydı bize bu imkanları sağlamazdı. Bizi zaten kabul etmediler. Hiçbir ülke böyle misafirperver olmadı." ifadelerini kullandı.

Suriyeli Yusuf Bittar ise kendilerine aşı imkanı sağlayan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye bize bu yardımı yapmasa başka bir ülke yapamazdı. Burada çok şükür çalışıyor, yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu aşı imkanını başka ülke bize sunmazdı. Hem ücretsiz aşı hizmeti sunuyorlar hem de istediğimiz zaman gelip aşı olabiliyoruz." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da yabancı uyruklular da Kovid-19'a karşı aşılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da yabancı uyruklular da Kovid-19'a karşı aşılanıyor - Son Dakika
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