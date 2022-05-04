Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti - Son Dakika
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Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti

04.05.2022 16:08

Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti Elazığ'da bir anda bastıran yağmur ve dolu hayatı felç etti.

Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir anda bastıran yağmur ve dolu hayatı felç etti. Birçok alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sağanak Elazığ'da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur bazı kesimlerde dolu olarak görüldü. Sağanakla birlikte birçok alt geçidi sularla oldu. Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Kentin batı kesimi ise yağan doluyla birlikte adeta beyaza büründü.

Belediye ekiplerini kente genelinde çalışma yürüttüğü bildirildi.

Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti
Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti
Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti
Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti

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Elazığ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti - Son Dakika


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