Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

19.08.2022 12:29
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Elazığ'da yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Elazığ'da yalnız yaşayan 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Hafız Abdullah Nazırlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 66 yaşındaki Alparslan Tuna'nın evine gelen kardeşi kapıyı çaldı fakat açan olmadı. Bunun üzerine anahtarla eve giren kardeşi, Tuna'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Tuna'nın kardeşinin olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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