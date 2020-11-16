Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

İçgilli'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede İçgilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine sevk edilen ekipler camdan içeri girdiklerinde kadının yerde hareketsiz halde buldu.

Kapının açılmaması üzerine durum İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Geçer Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Habibe İçgilli'den 2 gündür haber alamayan yakınları, evine gitti.

Elazığ 'da yalnız yaşayan 56 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

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