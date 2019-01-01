Elazığ'da Yangın
6 dakika önce
Elazığ'da bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ
'da bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Sokakta 5 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:03 Kaynak: AA
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