Elazığ'da yangın
17 dakika önce
Keban ilçesine bağlı Aslankaşı köyünde 40 dönümlük mera alanı yandı.
Keban
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:13 Kaynak: AA
ilçesine bağlı Aslankaşı köyünde 40 dönümlük mera alanı yandı.
Aslankaşı mezarlık bölgesinde bulunan köy çöplüğündeki cam kırıklarının kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ve jandarma ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, 40 dönümlük mera alanında hasar oluştu.
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