Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yangın
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da yangın

57 dakika önce

Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Elazığ'da yangın, System.String[]
Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi 170. Sokak'taki 10 katlı bir binanın çatı kısmında yapılan onarım çalışması sırasında yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, apartmanın çatısı hasar gördü.
Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşını alamadı, restoranı yaktı
Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor İstanbul'da aracın motoruna giren bir buçuk metrelik yılan büyük panik yaşattı Antalya'da çıkan yangın 7 saat sonra söndürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:01:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]