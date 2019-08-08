Elazığ'da yangın
57 dakika önce
Elazığ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:04 Kaynak: AA
'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi
170. Sokak'taki 10 katlı bir binanın çatı kısmında yapılan onarım çalışması sırasında yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, apartmanın çatısı hasar gördü.
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