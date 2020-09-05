Elazığ'da yangın: 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Elazığ'da yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Ata Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında, karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.