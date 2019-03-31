Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yangın, 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da Yangın, 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

55 dakika önce

Elazığ'da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da Yangın, 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Elazığ'da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Şirin Sokak'tan bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürdü.

Bina sakinlerinin çoğunluğu kendi çabalarıyla binadan çıkarken, evlerinde mahsur bazı kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:06 Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Konya'da 45 Günlük Bebek Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 02:01:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yangın, 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]