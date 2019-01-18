Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Yangın, İki Evin Çatısı Zarar Gördü

Elazığ'da Yangın, İki Evin Çatısı Zarar Gördü

2 saat önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir evin çatısında başlayan yangın, diğer eve de sıçradı.

Elazığ'da Yangın, İki Evin Çatısı Zarar Gördü, System.String[]
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir evin çatısında başlayan yangın, diğer eve de sıçradı. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin zamanında müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Olay, Palu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 11.caddede bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hasan Zenginoğlu'na (80) ait evin bacası tutuşarak çatıya sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, Sıdkı Yazar'a ait bitişikteki evin çatısına da ulaştı.Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin yardımıyla yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

İki evin çatısında maddi hasara neden olan yangının kalorifer kazanının aşırı ısınması sonucu meydana geldiği belirlendi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

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