Elazığ'da Yangın, İki Evin Çatısı Zarar Gördü
29 dakika önce
Elazığ'da yangın, iki evin çatısı zarar gördüELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde bir evin çatısında başlayan yangın, diğer eve de sıçradı.
Elazığ
'da yangın, iki evin çatısı zarar gördü
ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu
ilçesinde bir evin çatısında başlayan yangın, diğer eve de sıçradı. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin zamanında müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
Olay, Palu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
11.caddede bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hasan Zenginoğlu'na ait evin bacası tutuşarak çatıya sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, Sıdkı Yazar'a ait bitişikteki evin çatısına da ulaştı.Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekipleri, mahalle sakinlerinin yardımıyla yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.
İki evin çatısında maddi hasara neden olan yangının kalorifer kazanının aşırı ısınması sonucu meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:35 Kaynak: İHA
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