Elazığ'da yangın saatler sonra kontrol altına alındı, 800 dönüm ekili arazi kül oldu - Son Dakika

Elazığ'da yangın saatler sonra kontrol altına alındı, 800 dönüm ekili arazi kül oldu

Elazığ'da bir köyde ekili arazide başlayan yangın büyüdü, kontrol altına alınması saatler sürdü.

Elazığ'da bir köyde ekili arazide başlayan yangın büyüdü, kontrol altına alınması saatler sürdü. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 800 dönümdeki ekili ürününün tamamen kül olduğu öğrenildi.

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Yangın, merkeze bağlı Alaca Köyünde başlayarak Avcılar Köyüne kadar geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arpa ekili alanda yangın çıktı. Bölgede rüzgar nedeniyle ekili alanda çıkan yangın kuru otların olduğu alana sıçradı. Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerinde Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Köylüler traktör ve iş makineleriyle müdahaleye başladığı yangınha itfaiye ekipleri de müdahil oldu. Yangın ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 800 dönüm ekili arazinin yangında zarar gördüğü belirtildi.


Çevre köylerden yardıma geldiler


Uzuntarla Köyünde oturduğunu yangını görünce hemen yardıma geldiğini ifade eden Veli Yıldırım, "Acil olarak yardıma geldik. Ellerimizle falan söndürmeye çalıştık. Zaten biz geldiğimizde itfaiye ekipleri burada yangını söndürmeye çalışıyorlardı. Birçok tarla yandı. Milletin zararı çok zaten köylüler daha ekinlerini biçmedi. Bir haftaya kalmaz hepsi biçilecekti ama çoğu insanımızın zararı çok fazla devletimiz köylülerin zararını karşılarsa çok iyi olur. Yangını gören vatandaşlar traktörlerle yardıma geldiler onların yardımı da çok fazla oldu. Şu anda yangın zaten söndü ama çok fazla zarar var. Tam hasat zamanında böyle bir yangının olması köylüleri çok büyük bir zarara uğrattı. Devletimiz buradaki olaya yardımcı olursa çok seviniriz" dedi.


"Bu sene ekin biraz oldu dedik, bu seferde yangın vurdu


Avcılı köyünde ikamet eden Hasan Ağtaş ise, "Yangının nereden çıktığını bilmiyoruz ama bir anda her tarafı sarmaya başladı. Nasıl olduğunu bizde anlamadık herkes bir yerden yetişmeye çalıştı ama rüzgarın şiddeti ile yangın hızlandı. Arazi biraz taşlı traktörlerde önünü almaya çalıştık ama başarılı olamadık. Benim 7 ekili tarlam yandı. Borcumuz zaten çok. 3 yıl üst üste kuraklık geçirdik bu sene ekin biraz oldu dedik bu sefer de yangın vurdu. Ne yapacağız bilemiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

İtfaiye, Elazığ, Alaca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da yangın saatler sonra kontrol altına alındı, 800 dönüm ekili arazi kül oldu - Son Dakika
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Son Dakika

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