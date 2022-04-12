Elazığ'da yangında can pazarı... Bina sakinlerinin kavgasında yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Elazığ'da yangında can pazarı... Bina sakinlerinin kavgasında yumruklar havada uçuştu

12.04.2022 09:42

Elazığ'da yangında can pazarı... Bina sakinlerinin kavgasında yumruklar havada uçuştu -Yangın sonrası bina sakinleri arasından kavga çıktı ortalık savaş alanına döndü Elazığ'da bir evin bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 1'i bebek 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken...

Elazığ'da yangında can pazarı... Bina sakinlerinin kavgasında yumruklar havada uçuştu

-Yangın sonrası bina sakinleri arasından kavga çıktı ortalık savaş alanına döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da bir evin bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 1'i bebek 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın sonrası bina sakinleri arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda bir kişi gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kirman Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bodrum katta yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aşırı dumandan dolayı içeri girmekte zorlanan ekipler, bir yandan pencereden bir yandan da bina girişinden yangına müdahale etti. Yoğun dumandan dolayı binadan çıkamayan 1'i bebek 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılma işlemlerinin ardından bina sakinleri arasında kavga çıktı. Polis ekiplerini müdahale ettiği olayda, 1 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, çıkan yangınla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı.

Elazığ'da yangında can pazarı... Bina sakinlerinin kavgasında yumruklar havada uçuştu
Elazığ'da yangında can pazarı... Bina sakinlerinin kavgasında yumruklar havada uçuştu
Elazığ'da yangında can pazarı... Bina sakinlerinin kavgasında yumruklar havada uçuştu

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İtfaiye, Elazığ, Yangın, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da yangında can pazarı... Bina sakinlerinin kavgasında yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da yangında can pazarı... Bina sakinlerinin kavgasında yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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