Elazığ'da ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi - Son Dakika
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Elazığ'da ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi

17.08.2022 15:42
Elazığ'da ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi

Elazığ'da yapılan denetimlerde ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi.

Elazığ'da yapılan denetimlerde ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik il genelinde denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde bir işletmede 900 kilogram bozulmuş et, sakatat ve iç yağı buldu.

Ele geçirilen bozuk ürünlere el konularak imha edildi, iş yeri sahibine de cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

Zabıta, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da ele geçirilen 900 kilogram bozuk et ve sakatat imha edildi - Son Dakika
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