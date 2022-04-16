ELAZIĞ'DA YAPILAN KİTAP MÜZAYEDESİNDE ELDE EDİLECEK GELİRLE KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE YAPILACAK - Son Dakika

ELAZIĞ'da Kültür Turizm Derneği tarafından yapılan kitap müzayedesinde elde edilecek gelirle, köy okuluna kütüphane yapılacak.

Elazığ Valiliği, belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla kentte faaliyet gösteren Kültür Turizm Derneği tarafından kentte kitap müzayedesi düzenlendi. Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda kitapsever katıldı. Müzayede kapsamında başlatılan kampanyada 300'ün üzerinde kitap toplanırken komite tarafından belirlenen 80 kitap açık artırma ile satışa çıkarıldı. 1 liradan başlayan açık artırmada en yüksek teklifi veren kitapsever kitabın sahibi oldu. Müzayededen elde edilecek gelir ile bir köy okuluna kütüphane yapılacak.

'BURADAN ELDE EDİLECEK GELİRLE BİR KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Elazığ Kültür Turizm Derneği Başkanı Ahmet Bulut, okuma yazmayı sevdirebilmek ve insanları kitapla buluşturabilmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bulut, Elazığ'ın tarihinde ilk defa bir müzayede gerçekleşti. Kitabın dışında da bir müzayede olmamıştı. Öncelikle amacımız burada ilk etapta bir müzayedenin nasıl olduğunu, yapıldığını, ve katılındığını göstermek amacıyla çıktık. Tabi burada obje olarak da kitabı kullandık. Evde kütüphanelerimizde bulunan kitapları daha fazla insanlarla buluşturmak, kitap sevgisini, okuma sevgisini alıştırmak amacıyla bir kampanya başlattık. Şu ana kadar bize gelen kitap sayısı 300'ün üzerinde. Bu gittikçe de artacaktır. Ancak bunların hepsini birden bugün burada satma şansımız yok. Önümüzdeki aylarda bu programlara devam etmeyi planlıyoruz. Bugün sadece komite üyeleri tarafından seçilen 80 kitabı şatışa sunacağız. Kitaplarımızın satışından hiçbir kar amacı beklemiyoruz. Buradan elde edilecek gelirle bir köy okuluna kütüphane yapmayı planlıyoruz. Kitapların satışına bir liradan başlayacağız dedi.