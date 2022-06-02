Elazığ'da 'yaprak biti' bahçe ve evleri sardı, ekipler çalışma başlattı - Son Dakika
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Elazığ'da 'yaprak biti' bahçe ve evleri sardı, ekipler çalışma başlattı

02.06.2022 16:57

Elazığ'da 'yaprak biti' bahçe ve evleri sardı, ekipler çalışma başlattıELAZIĞ Elazığ'da tarım arazilerinden geldiği tahmin edilen 'yaprak biti', merkeze bağlı Hankendi köyünde evleri ve bahçeler ile ağaçları sardı.

Elazığ'da 'yaprak biti' bahçe ve evleri sardı, ekipler çalışma başlattı

ELAZIĞ Elazığ'da tarım arazilerinden geldiği tahmin edilen 'yaprak biti', merkeze bağlı Hankendi köyünde evleri ve bahçeler ile ağaçları sardı. Yetkililer, haşereyle mücadele konusunda çalışma başlattı.

Elazığ'ın merkeze bağlı Hankendi köyünde bağ, bahçe ve sokaklarda özellikle ağaçların olduğu bölgeleri, bitkinin özsuyu emen böcek olarak tanımlanan 'yaprak biti' istila etti. Bu böcek türü nedeniyle köyde yaşayan vatandaşlar zor durumda kalırken, bazı köylüler ateş yakarak yaprak bitlerini uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterdi. Bunun üzerine Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, hem insanların üstündeki elbiselere dadanan hem de bitkilere zarar veren böcekle ilgili biyolojik mücadele başlattı. İlaçlama çalışmalarının farklı yerlerde süreceği kaydedildi.

Elazığ'da 'yaprak biti' bahçe ve evleri sardı, ekipler çalışma başlattı
Elazığ'da 'yaprak biti' bahçe ve evleri sardı, ekipler çalışma başlattı
Elazığ'da 'yaprak biti' bahçe ve evleri sardı, ekipler çalışma başlattı
Elazığ'da 'yaprak biti' bahçe ve evleri sardı, ekipler çalışma başlattı
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Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

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