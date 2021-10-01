Elazığ'da yaralı alaca şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kanadı kırık halde bulunan alaca şahin tedavi için yetkililere teslim edildi.

İlçe kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı bulunan alaca şahin, ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerince tedavi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Muayenede şahinin sağ kanadının av tüfeğiyle ateş açılması sonucu saçma isabet ederek kırıldığı belirlendi.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, AA muhabirine, sağ kanadında kırık tespit ettikleri şahinin genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Han, "Kanattaki kırığın tedavisini yapmaya çalışacağız, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ederek tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız." dedi.

Doğadaki tüm hayvanların ekolojik dengenin korunmasında önemli rol oynadığını dile getiren Han, bu nedenle nesli tükenme tehlikesi altında bulunan herhangi bir türün vurulmasının ekosisteme büyük zarar verdiğini kaydetti.