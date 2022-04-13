Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika

Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba, tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Peri vadisinde kanadı kırık yaralı akbabayı gören bir vatandaş, durumu Karakoçan Kaymakamlığına bildirdi. Bunun üzerine kaymakamlık Doğa Koruma Milli Parklar şubesi ekipleri olay yerine gelerek yaralı akbabayı alıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Yaralı akbabanın tedavi edildikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.