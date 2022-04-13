Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı

13.04.2022 19:10

Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba, tedavi altına alındı.

Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba, tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Peri vadisinde kanadı kırık yaralı akbabayı gören bir vatandaş, durumu Karakoçan Kaymakamlığına bildirdi. Bunun üzerine kaymakamlık Doğa Koruma Milli Parklar şubesi ekipleri olay yerine gelerek yaralı akbabayı alıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Yaralı akbabanın tedavi edildikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.

Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı
Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı
Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı

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Karakoçan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika
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