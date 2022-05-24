Elazığ'da yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi edildi - Son Dakika
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Elazığ'da yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi edildi

24.05.2022 13:35
Elazığ'da yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi edildi

Elazığ'da yaralı vaziyette bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Elazığ'da yaralı vaziyette bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kent kırsalında bitkin ve yaralı halde bulunan balaban kuşu, vatandaşlar tarafından Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdükleri kuşu, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bıraktı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi edildi - Son Dakika


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