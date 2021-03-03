Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı - Son Dakika

Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı

03.03.2021 10:14

Normalleşme süreciyle birlikte orta risk grubunda yer alan Elazığ'da, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, kısıtlamanın kalkmasıyla parklarda rahat rahat gezerek bahar havasının keyfini çıkardı.

Normalleşme süreciyle birlikte orta risk grubunda yer alan Elazığ'da, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, kısıtlamanın kalkmasıyla parklarda rahat rahat gezerek bahar havasının keyfini çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu yeni normalleşme sürecine Elazığ'da da geçildi. Orta risk grubunda bulunan kentte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen kısıtlamalar kalktı. Aylar sonra rahat rahat dışarı çıkabilen yaşlılar ve gençler Kültür Park başta olmak üzere kent merkezinde denetimlere takılmadan rahatça gezdi. Parklarda arkadaşlarıyla beraber oturan ve gezen vatandaşlar, hem bahar havasının hem de doğanın keyfini çıkardı.

Aylardır evde olduğunu belirten Fikri Arbak (70), "Daha kafayı bozduk. Hanım ile dövüşüyorduk. Şu an yaşlı ve gençler ne güzel geziyorlar. Allah'a şükürler olsun, Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Allah bizi beterinden saklasın. Allah bu pisliği kaldırsın da millet rahat rahat gezsin. Arkadaşım telefon etti, gel biraz gezelim dedi. Hava güzel. Geldik bir iki tur attık. Yorulduğumuz yerde oturup dinleniyoruz. Allah'a binlerce şükür. Hakikaten perişan olduk ve strese girdiydik. Kurallara uyuyoruz. Kendini ve karşındakini muhafaza edeceksin. İnşallah gelir geçer" dedi.

Yaklaşık 5 aydır dışarı çıkmadığını aktaran Abdullah Oğuz (73), "Köye gitmiştim. Hanım virüs kaptı. İstanbul'daki kızım geldi götürdü. Bende köye gittim. 20 gündür buradayım. Evde sıkıldık ve bunaldıydık. Arkadaşlar beraber hava alıp çay içelim dedik. Hava güzel, tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Uzun süredir kısıtlama olduğunu dile getiren Bedirhan Aydemir (17) ise, "Biz hiç çıkamadık. Virüs 1 senedir var ve bizi çok etkiledi. Bir hava alalım dedik. Güneşlendik, arkadaşlar gezdik. Bize çok iyi geldi. Okullarımız da açılıyor. Okullarımızı da çok özledik. Kurallara yine dikkat ediyoruz. 21.00 ile 05.00 arası çıkmamaya özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı
Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da yasak kalktı yaşlı ve gençler, bahar havasının tadını çıkardı - Son Dakika


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