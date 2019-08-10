Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Yaşam Tüneli"projesi
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Elazığ'da "Yaşam Tüneli"projesi

29 dakika önce

Elazığ'da oluşturulan "Yaşam Tüneli" projesi kapsamında polis ve jandarma trafik ekipleri bayram öncesi uygulamaya başladı.

Elazığ'da
Elazığ'da oluşturulan "Yaşam Tüneli" projesi kapsamında polis ve jandarma trafik ekipleri bayram öncesi uygulamaya başladı.

İçişleri Bakanlığı, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve özellikle Kurban Bayramı tatil sürecinin başlaması ile uzun yol seyahatlerine çıkacak olan sürücülerin yorgun, uykusuz ve dikkatsiz araç kullanmaları neticesinde meydana gelebilecek kazaları en asgari seviyeye düşürerek sürücüler üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla 32 ilde "Yaşam Tüneli" projesi başlattı.Elazığ- Diyarbakır yolu Polis Kontrol Noktasına da uygulanan proje kapsamında polis ve jandarma trafik ekipleri ortak uygulama yaptı.

Güzergahta Yaşam Tüneline alınan araç sürücülerine emniyet kemerinin önemini anlatan sunumlar yapılırken, tünel çıkışında da kısa bir dinlenme molası vermeleri sağlandı. İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu'da uygulamaya katılarak,sürücülere emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları ve "Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin, Bu Bayramın Hediyesi Kemerin Sesi" isimli ödüllü yarışma hakkında bilgilendirme yapıldı. - ELAZIĞ
Jandarma, Elazığ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:33 Kaynak: İHA
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