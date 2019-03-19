Elazığ'da "Yaşama Yol Ver Projesi"

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve özel bir okul iş birliğiyle "Yaşama Yol Ver Projesi" kapsamında seminer düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve özel bir okul iş birliğiyle "Yaşama Yol Ver Projesi" kapsamında seminer düzenlendi.



Şehit Fevzi Gürsü Ortaokulunda düzenlenen seminerde 112 Acil Servis ekipleri tarafından okuldaki 120 öğrenciye ilk yardım uygulaması ve ambulans hizmetlerinin içeriğiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.



Sağlık Meslek Dersleri öğretmeni Fatma Uçar, amaçlarının öğrencileri küçük yaşta bilinçlendirmek olduğunu söyledi.



Uçar, "Çocuklar ambulansı ne zaman, hangi durumlarda çağıracaklarını, ambulansı çağırdıklarında ne gibi bilgiler vermeleri gerektiğini öğreniyor. ya da evde veya okulda karşılaştıkları herhangi bir durumda nasıl bir ilk yardım yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgi alıyor. Bu konularda bilgi vermek için Elazığ'da ulaşabileceğimiz tüm okullara ulaşacağız. Proje devam edecek." dedi.



Okul müdürü Hasan Karadayı bu tür önemli konularda düzenli seminer verildiğini aktardı.



"Hayatta neyin ne zaman lazım olacağını bilemiyoruz. Onun için hayata her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor." diyen Karadayı, şunları kaydetti:



"Bunun için de ilk yardımı bütün vatandaşların bilmesi gerekir. Bilmiyorlarsa da bilen kişilere ulaşılması önemli. Bilmeyen kişilerin bu işe müdahale etmesi sıkıntı oluşturabilir. O nedenle işi iyi bilip, doğru şekilde yaklaşım göstermek lazım."

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