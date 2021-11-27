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Elazığ'da yaşanan hırsızlık kamerada - Son Dakika

Elazığ'da yaşanan hırsızlık kamerada

27.11.2021 15:32

Alışveriş bahanesi ile mağazaya girdi.

Alışveriş bahanesi ile mağazaya girdi. Çaldığı meyve sıkacağını çantasına attı. Kahve makinesini de eline alığı mağazan çıktı..

Olay Elazığ'da bir ev eşyası ürünleri satan mağazada yaşandı. Mağazaya giren şüpheli kadın önce ürünleri inceledi. Ardından, ilk önce gözüne kestirdiği meyve sıkacağını bir çırpıda çantasına attı

bir süre daha mağazada dolaşmaya devam etti.

Son olarak kahve makinesine eline alarak mağazadan ayrılan kadın şahit olanalara pes dedirtti..

Set halindeki ürünlerde eksiklik olduğunu fark eden işletme sahibi, güvenlik kamerasını inceledikten sonra durumu polise bildirip şikayetçi oldu.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da yaşanan hırsızlık kamerada - Son Dakika


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