Elazığ'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Hakan ismini alarak Müslüman oldu - Son Dakika

Elazığ'da yaşayan Ukrayna vatandaşı, Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Ukrayna vatandaşı Mykola Cherkaskyi, Elazığ'da ikamet ettiği dönemde çok değer verdiği bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İslam dinini araştırmaya başlayarak Müslüman olmaya karar verdi.

Arkadaşının yönlendirmesiyle Müslüman olmak için İl Müftülüğüne başvuran Cherkaskyi için Müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren İl Müftüsü Selami Aydın, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar veren Cherkaskyi'yi tebrik etti.

Şahitler huzurunda şehadet getirerek "Hakan" ismini alan Cherkaskyi'ye, Müftü Aydın, Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve Ukraynaca dini kitaplar hediye ederek ihtida belgesini teslim etti.