Elazığ'da Yaşlı ve Engelliler Sandıklara Taşındı
1 saat önce
ELAZIĞ'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanmak isteyen engelli, yaşlı ve hastalar, sağlık görevlilerince sandıklara taşındı.
ELAZIĞ'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanmak isteyen engelli, yaşlı ve hastalar, sağlık görevlilerince sandıklara taşındı. Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü
Evde Sağlık Hizmetleri birimi, yerel seçimlerde oy kullanmak isteyen engelli, yaşlı ve hastaları rahat oy kullanmalarını sağlamak amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren hizmet vermeye başladı. Oy kullanmak isteyenler, 112 Acil Merkezini arayarak ekiplerden yardım istemesi üzerine araçlarla alınarak, oy kullanacakları okula getirilerek, sandıkta tercih yapmaları sağlandı.
- Elazığ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:07 Kaynak: DHA
Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı
Oyunu İzmir'de Kullanan İbrahim Tatlıses: Her şeyin İzmir İçin Güzel Olmasını İstiyorum
Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da
Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı