Elazığ'da yaşlı ve engellilerin evlerine temizlik hizmeti - Son Dakika
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Elazığ'da yaşlı ve engellilerin evlerine temizlik hizmeti

6 saat önce

Elazığ'da korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında belediye ekipleri yaşlı, engelli ve kimsesi olmayanların evlerini temizliyor.

Elazığ'da yaşlı ve engellilerin evlerine temizlik hizmeti, System.String[]

Elazığ'da korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında belediye ekipleri yaşlı, engelli ve kimsesi olmayanların evlerini temizliyor.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs salgınına karşı her türlü tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bu kapsamda tüm kurumlar üzerlerine düşen çalışmayı yaparken, belediye ekipler de hem kentin genelinde dezenfekte çalışması yürütüyor, hemde yaşlı ve engellilere özel hizmet veriyor. Belediye tarafından daha önce başlatılan "Evde Temizlik ve Bakım Hizmetleri" projesine salgın nedeniyle yoğunluk verildi. Bu kapsamda başvurular doğrultusunda yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilere yönelik evlerde temizlik hizmeti veriliyor. Ekipler, gittikleri evlerde genel temizlik işlerini yaparken, yaşlı ve engellilerin de sohbet arkadaşı oluyor. - ELAZIĞ

Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:14 Kaynak: İHA

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